Устранят ли Путина от власти из-за отсутствие побед России на фронте — отвечает политолог

2 сентября, 16:46
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По мнению политолога Игоря Рейтеровича, российские элиты задумаются над отстранением Владимира Путина от власти из-за отсутствия побед на фронте (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, российские элиты задумаются над отстранением Владимира Путина от власти из-за отсутствия побед на фронте (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Политолог и политический консультант Игорь Рейтерович в интервью Радио НВ рассказал о возможности устранения российского диктатора Владимира Путина от власти из-за отсутствия побед на фронте.

Рейтерович отметил в интервью Радио НВ, что провал войск РФ на фронте запустит процессы переворота в Кремле, но добавил, что эти процессы «не такие быстрые».

https://www.youtube.com/watch?v=qdKqWKH7vpc&t=1s

«Часть элиты (я не оправдываю ее, но она по факту такова) является попутчиками этого режима. Они формально публично признают все то, что делает этот режим, но я думаю, что где-то там, за закрытыми дверями, они категорически против войны, потому что они от этого теряют. И такое изменение ситуации на фронте, конечно, может очень сильно повлиять на этих людей и заставить их действовать немного активнее», — объяснил политолог.

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По его словам, из-за неудач на фронте кремлевская элита может начать «думать, как изменить ситуацию, как повлиять на Путина, его ближайшее окружение, а возможно, как это ближайшее окружение и непосредственно Путина сменить».

«Они видят, что нет никаких побед на фронте. И их не будет. Ситуация на фронте в дальнейшем будет ухудшаться, поэтому надо как-то выходить, формировать какой-то другой вариант. И они начинают думать о том, что этот вариант может быть и без Путина», — сказал Рейтерович.

По словам постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы, российский диктатор Владимир Путин хочет восстановить советскую империю, но военное поражение России в Украине неминуемо.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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