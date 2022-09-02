Устранят ли Путина от власти из-за отсутствие побед России на фронте — отвечает политолог 2 сентября, 16:46 По мнению политолога Игоря Рейтеровича, российские элиты задумаются над отстранением Владимира Путина от власти из-за отсутствия побед на фронте (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Политолог и политический консультант Игорь Рейтерович в интервью Радио НВ рассказал о возможности устранения российского диктатора Владимира Путина от власти из-за отсутствия побед на фронте.



Рейтерович отметил в интервью Радио НВ, что провал войск РФ на фронте запустит процессы переворота в Кремле, но добавил, что эти процессы «не такие быстрые».

«Часть элиты (я не оправдываю ее, но она по факту такова) является попутчиками этого режима. Они формально публично признают все то, что делает этот режим, но я думаю, что где-то там, за закрытыми дверями, они категорически против войны, потому что они от этого теряют. И такое изменение ситуации на фронте, конечно, может очень сильно повлиять на этих людей и заставить их действовать немного активнее», — объяснил политолог.

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По его словам, из-за неудач на фронте кремлевская элита может начать «думать, как изменить ситуацию, как повлиять на Путина, его ближайшее окружение, а возможно, как это ближайшее окружение и непосредственно Путина сменить».

«Они видят, что нет никаких побед на фронте. И их не будет. Ситуация на фронте в дальнейшем будет ухудшаться, поэтому надо как-то выходить, формировать какой-то другой вариант. И они начинают думать о том, что этот вариант может быть и без Путина», — сказал Рейтерович.

По словам постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы, российский диктатор Владимир Путин хочет восстановить советскую империю, но военное поражение России в Украине неминуемо.

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