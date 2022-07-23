ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

23 июля, 18:32
ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией (Фото:Cynthia S. Goldsmith, Russell Regnery/CDC/Handout via REUTERS)

ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией (Фото:Cynthia S. Goldsmith, Russell Regnery/CDC/Handout via REUTERS)

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в субботу, 23 июля, объявил вспышку оспы обезьян «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение».

Брифинг транслировался в его Twitter.

Глава ВОЗ заявил, чт, о хотя комитет не смог достичь консенсуса, после рассмотрения пяти элементов, необходимых для принятия соответствующего решения, он все же принял его.

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Оспа обезьян представляет «умеренный риск» для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высокий.

В ВОЗ заявили, что вспышку фиксировали в основном среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, особенно теми, у которых несколько партнеров — «это означает, что его можно остановить с помощью правильных стратегий в правильных группах». В то же время эксперты подчеркивают, что кто-угодно может заразиться оспой обезьян — она распространяется из-за близкого или интимного контакта. В ООН предупредили: изображения африканцев и ЛГБТ-людей в некоторых СМИ «укрепляют гомофобные и расистские стереотипы».

https://twitter.com/DrTedros/status/1550844163393957889?s=20&t=tFM-olwAjCVbiyf7Zcd05w

Оспа обезьян — вирусная инфекция, которая в оновном распространяется дикими животными в частях Западной или Центральной Африки. Инфицирование происходит вследствие прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных людей или животных. Также фактором заболевания может стать употребление термически неправильно обработанного мяса инфицированных животных.

Когда оспа обезьян проникает в организм, бывает лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в спине, сильная слабость — такие симптомы проявляются в течение пяти дней. Затем начинается период сыпи. Для диагностики вируса рекомендуют сделать ПЦР-тест. Детальнее с особенностями болезни можно ознакомиться в инфографике от Минздрава ниже.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid024UFwVTZjJ5q2hsd3ATKyCsWx8tXXgAjMMzeod2gQP6jnk5YhRvRn3T563EB3UzXQl

По данным ВОЗ, на 23 июля уже выявили 16 016 случаев заболевания в 75 странах мира, 4132 из которых — за прошедшую неделю. Всего зафиксировали пять смертей. В Украине по состоянию на 22 мая случаев оспы обезьян обнаружено не было.

Компания Moderna начала исследовать потенциальные вакцины против заболевания на доклиническом уровне. В США уже приступили к добровольной вакцинации против обезьяньей оспы — первые дозы предложили медикам.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   ВОЗ Оспа Оспа обезьян

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