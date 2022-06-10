В Польше зафиксировали первый случай оспы обезьян

10 июня, 14:57
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Оспа обезьян распространяется по миру (Фото:Lukas Barth/File Photo)

Оспа обезьян распространяется по миру (Фото:Lukas Barth/File Photo)

В Польше подтвердили первый случай оспы обезьян.

Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский, пишет Польское радио.

«Я получил информацию о том, что в Польше уже есть первый пациент, первый подтвержденный случай обезьяньей оспы. До этого у нас было около десяти подозрений на обезьянью оспу, образцы исследуются. 10 июня — это день, когда мы зафиксировали первый случай», — отметил он.

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Представитель ведомства Войцех Андрусевич сообщил, что пациент находится на изоляции в больнице.

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Оспа обезьян распространяется по миру. Во второй половине мая и начале июня в мире было обнаружено 780 случаев заболевания.

Инфицирование происходит через прямой контакт с кровью, слюной, пораженной кожей или слизистой инфицированных. Инкубационный период колеблется от 5 до 21 дня.

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В первые пять дней основные симптомы — сильная головная боль, лихорадка, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и спине, сильная слабость. После этого наступает период сыпи (прежде всего — на лице), который может длиться до трех недель. Заболевание можно диагностировать с помощью ПЦР-тестирования.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Польша Оспа обезьян

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