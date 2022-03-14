В Лондоне захватили особняк российского олигарха Дерипаски

14 марта, 14:00
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Протестующие захватили лондонский особняк российского олигарха Олега Дерипаски (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Протестующие захватили лондонский особняк российского олигарха Олега Дерипаски (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

В Лондоне захватили особняк, который может принадлежать российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Как сообщает Sky News, протестующие развернули украинский флаг и транспарант с надписью «Эта собственность освобождена».

REUTERS/Peter Nicholls
Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Протестующие, которые назвали себя анархистами, заявили: назвавшие себя анархистами, заявили: «Захватив этот особняк, мы хотим проявить солидарность с народом Украины, а также с народом России, который никогда не соглашался на это безумие».

10 марта Великобритания объявила о введении санкций против российских олигархов, среди которых был и Дерипаска.

Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки с британскими физическими и юридическими лицами, запрет на поездки.

Судьба британской недвижимости Дерипаски после введения санкций остается неизвестной.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Лондон Санкции против России Олег Дерипаска

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