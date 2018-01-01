Основной кандидат отказался возглавить аппарат президента Трампа – AP
Глава аппарата вице-президента США Майкла Пенса Ник Эйерс, который считался фаворитом на освобождающийся в конце года пост главы аппарата президента США, отказался от этой должности, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.
По словам собеседника издания, Трамп и Эйерс не договорились о сроке его службы, поэтому последний будет помогать американскому президенту вне администрации.
По данным источника, в связи с тем, что Эйерс отказался от должности, президент рассматривает четырех кандидатов на пост главы своего аппарата. Среди них, в частности, директор бюджетного управления Белого дома Мик Мулвани, а также член Палаты представителей от Республиканской партии Марк Медоус.
Также, по информации источника, Трамп рассматривал кандидатуры нынешнего министра финансов США Стива Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
Напомним, 8 декабря президент Трамп заявил, что глава администрации Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце 2018 года.
Официально причины ухода Келли не называются, однако, по данным СМИ, последние дни Келли и Трамп прекратили всяческие контакты между собой.