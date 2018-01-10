Основатель Wikileaks Ассанж получил эквадорское удостоверение личности

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Ассанж зарегистрирован в эквадорском регистре

Ассанж зарегистрирован в эквадорском регистре

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в среду, 10 января, получил удостоверение личности Эквадора - страны, в чьем посольстве в Лондоне он проживает

Ассанж зарегистрирован в системе гражданского регистра Эквадора под номером 1729926483, передает El Comercio.

В то же время, Министерство иностранных дел Эквадора пока не прокомментировало данную информацию.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks, на сайте которой размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних пяти лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.

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