Маск намекнул на покупку Twitter, принеся раковину в главный офис компании 27 октября, 00:51 Илон Маск опубликовал видео из главного офиса Twitter (Фото:Elon Musk/Twitter)

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намекнул на то, что уже закрыл сделку по покупке социальной сети Twitter.

Бизнесмен опубликовал видео, на котором он приносит раковину в главный офис Twitter.

«Приход в главный офис Twitter. Давайте погружаться», — написал Маск.

В июле Илон Маск заявил, что прекращает свое соглашение с Twitter. Суд Twitter против Маска из-за отказа бизнесмена купить соцсеть за $44 млрд был назначен на 17−21 октября.

Видео дня

За две недели до начала слушаний Маск заявил, что готов купить Twitter за $44 млрд.

У Маска есть время до 28 октября, чтобы закрыть сделку с Twitter. Если к тому времени сделка не будет заключена, дата судебного разбирательства будет назначена на ноябрь.