Маск намекнул на покупку Twitter, принеся раковину в главный офис компании

27 октября, 00:51
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Илон Маск опубликовал видео из главного офиса Twitter (Фото:Elon Musk/Twitter)

Илон Маск опубликовал видео из главного офиса Twitter (Фото:Elon Musk/Twitter)

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намекнул на то, что уже закрыл сделку по покупке социальной сети Twitter.

Бизнесмен опубликовал видео, на котором он приносит раковину в главный офис Twitter.

«Приход в главный офис Twitter. Давайте погружаться», — написал Маск.

https://twitter.com/elonmusk/status/1585341984679469056
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В июле Илон Маск заявил, что прекращает свое соглашение с Twitter. Суд Twitter против Маска из-за отказа бизнесмена купить соцсеть за $44 млрд был назначен на 17−21 октября.

Видео дня

За две недели до начала слушаний Маск заявил, что готов купить Twitter за $44 млрд.

У Маска есть время до 28 октября, чтобы закрыть сделку с Twitter. Если к тому времени сделка не будет заключена, дата судебного разбирательства будет назначена на ноябрь.

https://www.youtube.com/watch?v=HRuCuOnyRls
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Twitter Илон Маск

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