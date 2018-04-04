Основатель Facebook Цукерберг выступит в Конгрессе США 11 апреля

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг даст показания о крупнейшей утечке персональных данных пользователей соцсети перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США в среду, 11 апреля.

Как передает AP, слушание комитета по энергетике и торговле будет посвящено "использованию и защите данных пользователей Facebook".

"Это слушание позволит разъяснить важные вопросы конфиденциальности данных потребителей и поможет всем американцам лучше понять, что происходит с их личной информацией в интернете", - сказано в заявлении главы комитета Грега Уолдена и члена Палаты представителей Фрэнка Паллоне.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.

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На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписке.

Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.