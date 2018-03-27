Основатель Facebook Цукерберг согласился дать показания перед Конгрессом - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Марк Цукерберг признал вину Facebook в крупнейшей утечке данных пользователей

Марк Цукерберг признал вину Facebook в крупнейшей утечке данных пользователей

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг планирует дать показания в качестве свидетеля перед Конгрессом США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

Американские законодатели требуют от главы Facebook объяснений по поводу того, как персональные данные 50 млн пользователей оказались в руках компании Cambridge Analytica, которая работала над избирательной кампанией президента США Дональда Трампа.

В Facebook подтвердили, что компания получила приглашение в Конгресс. В комитете по энергетике и торговле Палаты представителей сообщили, что продолжают работать с Facebook касательно выбора дня и времени, когда Цукерберг сможет дать показания.

Смотрите также

Напомним, что вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.

Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и попросил прощения перед пользователями за утечку личных данных.

На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на $58 млрд.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове