Основатель Facebook Цукерберг согласился дать показания перед Конгрессом - СМИ

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг планирует дать показания в качестве свидетеля перед Конгрессом США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.
Американские законодатели требуют от главы Facebook объяснений по поводу того, как персональные данные 50 млн пользователей оказались в руках компании Cambridge Analytica, которая работала над избирательной кампанией президента США Дональда Трампа.
В Facebook подтвердили, что компания получила приглашение в Конгресс. В комитете по энергетике и торговле Палаты представителей сообщили, что продолжают работать с Facebook касательно выбора дня и времени, когда Цукерберг сможет дать показания.
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Напомним, что вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.
Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и попросил прощения перед пользователями за утечку личных данных.
На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на $58 млрд.
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