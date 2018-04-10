Основатель Facebook Цукерберг дает показания в Сенате США

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Марк Цукерберг признал вину Facebook в крупнейшей утечке данных пользователей

Марк Цукерберг признал вину Facebook в крупнейшей утечке данных пользователей

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг во вторник, 10 апреля, выступает на слушаниях Сената США по поводу утечки персональных данных миллионов пользователей.

Тема слушаний - злоупотребления при использовании данных миллионов пользователей Facebook без их ведома. В своей речи Цукерберг признал, что утечка данных - это его личная ответственность как разработчика и руководителя соцсети.

"Это большая ошибка, и это моя ошибка, и я сожалею", - сказал он во вступительной части речи перед Сенатом.

Накануне выступления в Сенате Цукерберг заявил, что приложит все возможные усилия, чтобы сделать Facebook местом безопасного общения между друзьями и близкими.

"Через час я собираюсь дать показания перед Сенатом о том, что Facebook должен шире смотреть на нашу ответственность - не только создавать инструменты, а чтобы эти инструменты использовались во благо", - написал он на своей странице в Facebook.

В среду Цукерберг выступит перед законодателями из Палаты представителей США.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа.

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На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписках.

Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.

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