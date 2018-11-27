27 ноября 2018, вторник

Самый богатый человек Китая стал коммунистом

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Джек Ма

Джек Ма

Основатель одной из крупнейших китайских компаний Alibaba Джек Ма вступил в Коммунистическую партию, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНР.

Джек Ма фигурирует в списке100 членов КПК, которые способствовали экономическим реформам и развитию страны. Согласно данным Forbes, Ма является самым богатым человеком в Китае,  его состояние оценивается в $35,8 млрд. Ранее Ма анонсировал свою отставку с поста председателя Alibaba, это произойдет в 2019 году.

Руководство Alibaba отказалось комментировать факт членства Ма в партии, но заверило, что политические связи руководства  не оказывают влияния на деятельность компании.

По мнению журналистов, Пекин желает гармонизировать отношения крупного бизнеса и власти, и упорядочить их в соответствие с официальными ценностями Компартии Китая.

Alibaba Group -  китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-портала Alibaba.com. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями и розничная онлайн-торговля.

 

 

 

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