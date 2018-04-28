Ошибка Саргсяна и опрометчивые киевские князья. Топ-5 цитат недели

Петр Порошенко посетовал на киевских князей, выступая с речью в поддержку автокефальной церкви в Украине

Журнал Новое Время собрал Топ-5 самых ярких цитат за прошлую неделю.

Древние киевские князья опрометчиво основали Москву.

Петр Порошенко, президент Украины, во время выступления в Верховной раде прокомментировал исторический факт, рассуждая о возможности получения православной церковью в Украине автокефалии

Помните, в декабре 2016-го у меня украли машину? Ее нашли! В Грузии.

Оксана Продан, народный депутат от БПП, в Facebook рассказала о судьбе своей Toyota RAV4

Оказалось, что ментально украинцы уже больше склоняются к кремации.

Ольга Божко, начальник отдела коммунального обслуживания Министерства регионального развития, в эфире канала UA:Первый сообщила о предпочтениях соотечественников

Это вообще не вопрос.

Хайко Маас, министр иностранных дел Германии, исключил возможность возвращения России в состав Большой семерки в ближайшее время

Я ошибся.

Серж Саргсян, экс-президент Армении, прокомментировал свою отставку с поста премьера после того, как страну охватили массовые протесты

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №16 от 26 апреля 2018 года