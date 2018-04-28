Ошибка Саргсяна и опрометчивые киевские князья. Топ-5 цитат недели

Журнал Новое Время собрал Топ-5 самых ярких цитат за прошлую неделю.
Древние киевские князья опрометчиво основали Москву.
Петр Порошенко, президент Украины, во время выступления в Верховной раде прокомментировал исторический факт, рассуждая о возможности получения православной церковью в Украине автокефалии
Помните, в декабре 2016-го у меня украли машину? Ее нашли! В Грузии.
Оксана Продан, народный депутат от БПП, в Facebook рассказала о судьбе своей Toyota RAV4
Оказалось, что ментально украинцы уже больше склоняются к кремации.
Ольга Божко, начальник отдела коммунального обслуживания Министерства регионального развития, в эфире канала UA:Первый сообщила о предпочтениях соотечественников
Это вообще не вопрос.
Хайко Маас, министр иностранных дел Германии, исключил возможность возвращения России в состав Большой семерки в ближайшее время
Я ошибся.
Серж Саргсян, экс-президент Армении, прокомментировал свою отставку с поста премьера после того, как страну охватили массовые протесты
Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №16 от 26 апреля 2018 года
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