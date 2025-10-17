Во Франции арестовали подозреваемых в подготовке покушения на российского оппозиционера Владимира Осечкина

Во Франции правоохранители сообщили об аресте четырех мужчин , подозреваемых в подготовке покушения на российского диссидента.

Французская Национальная антитеррористическая прокуратура 16 октября объявила о задержании четырех человек, подозреваемых в подготовке покушения на неназванного российского оппозиционера.

Представители следствия в разговоре с агентством France-Presse отказались раскрывать имя диссидента, на которого планировалось нападение.

«Прокуратурой возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в террористическом сообществе с целью подготовки одного или нескольких преступлений против личности», — пишут в заявлении ведомства.

Газета Le Parisien 16 октября написала, что «объектом покушения» оказался Владимир Осечкин, известный как деятель российской оппозиции и автор сайта Gulagu.net, который раскрывает пытки в российских тюрьмах. Он живет во Франции уже несколько лет и регулярно получает угрозы физической расправы, подтвердили в AFP.

Задержанные подозреваемые, по данным прокуратуры, планировали «ликвидацию» Осетчкина, вели видеонаблюдение возле его дома и передвигались между Парижем, Нантом и Биаррицем. На телефонах одного из задержанных нашли видео с осмотром дома диссидента и комментариями подозреваемых.

Трое из подозреваемых родом из Дагестана, а их заказчики пока неизвестны. Во время допросов мужчины отрицали причастность к заговору и утверждали, что их поездки в Биарриц были туристическими. Однако в Генеральном директорате внутренней безопасности Франции считают, что речь шла о подготовке покушения, вероятно, под руководством российских спецслужб, таких как ФСБ и ГРУ.

В 2015 году Осечкин вынужден был покинуть Россию после возбуждения против него уголовных дел и получить политическое убежище во Франции.

С 2020 года он находится в федеральном розыске в России, а в 2023 году его объявили «иноагентом». В феврале 2025 года Мещанский суд Москвы заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы за «фейки об армии».

В последнее время французские спецслужбы усилили охрану для нескольких российских эмигрантов, которые активно выступают против российского диктатора Владимира Путина.

О попытке убийства Осечкин сообщал еще в 2022 году. По словам Осечкина, ему спас жизнь журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозева, который передал информацию о том, что его планируют убить.