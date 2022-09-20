Основатель российского проекта Gulagu.net Осечкин заявил, что его пытались убить во Франции 20 сентября, 12:39 Владимир Осечкин (Фото:www.instagram.com/osechkinvladimir)

Основатель российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить во французском городе Биарриц.

По словам Осечкина, ему спас жизнь журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев, который передал информацию о том, что его планируют убить.

Осечкин заявил, что покушение готовил «человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью», который приехал в Биарриц из страны-агрессора России.

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По словам правозащитника, после получения информации о планируемом покушении, он вместе с семьей «эвакуировался» на два дня в горы, а, когда они вернулись, его попытались застрелить.

«Я несу тарелки в зал ставить детям, и боковым зрением, на одной из террас, смотрю, как красная точка движется через перила террасы и дальше по стене в мою сторону», — сказал он в Youtube-шоу Юлии Латыниной.

Осечкин заявил, что он с семьей проходили специальную подготовку на случай покушения.

«Мы к этому готовились, нас натаскивали, чтоб, если что, мы не медлили и не ждали, когда нас изрешетят. Конечно, тут же у нас и свет отключился, дети на пол, они с женой около часа провели в одной из наиболее защищенных комнат», — сказал он.

По его словам, когда на место прибыли полицейские, они допросили соседей, которые слышали «хлопки».

Осечкин считает, что киллер не смог его застрелить из-за своих ошибок.

Правозащитный проект Gulagu.net сообщал, что в колониях Ленинградской области РФ заключенных для участия в войне против Украины вербует ЧВК Вагнера. Осечкин, ссылаясь на осужденных, рассказывал, что в колонию приезжал близкий к диктатору Путину бизнесмен Евгений Пригожин.



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