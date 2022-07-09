Один из грузовиков вылетел в кювет. В Беларуси заметили колонну российской техники, которая двигалась в сторону Украины — Беларускі Гаюн 9 июля, 16:10 На одном из российских авто прикреплен флаг СССР (Фото:Зеркало/Telegram)

В Беларуси заметили колонну российской техники со знаками V, которая двигалась со стороны Минска по направлению к Украине, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Отмечается, что колонна из десяти КамАЗов ВС РФ двигалась по трассе М-5 со стороны Минска в направлении Бобруйска. В колонне были машины связи и тентованные грузовики, некоторые из которых тянули генераторы, а на одном авто прикреплен флаг СССР.

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«У машин камуфляжный окрас, на дверях опознавательный знак „V“. Среди номеров машин: OX 7843−43 и 3604 АН-43. 43 регион — Южный военный округ РФ», — говорится в сообщении.

При этом около города Осиповичи возле Бобруйска один из российских грузовиков вылетел в кювет, сообщает беларусский проект Зеркало в Telegram. На опубликованных фото видно, что его пытаются вытянуть другим грузовиком. Также в кадр попал грузовик с советским флагом.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации. Также у Украины есть данные о возможных провокациях со стороны Беларуси, заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов 22 июня заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет. Президент Владимир Зеленский говорил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Российские оккупационные войска наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной войны против Украины аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

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