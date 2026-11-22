Заявления россиян о якобы возобновлении производства самолетов стратегической авиации Ту-160М/М2 на самом деле являются попытками достроить единичные планеры из советских заделов, говорят обозреватели (Фото: DR)

Обратившись к военным обозревателям и производителям оружия, NV определил виды российских вооружений, которыми враг еще воюет, но уже не способен производить из-за утраты технологий и компетенций, а также вследствие попаданий украинских ракет.

Общее количество образцов вооружения и военной техники российской армии насчитывает сотни наименований. Номенклатура вооружения врага охватывает как советские образцы, так и современные разработки — от артиллерии и бронетехники до реактивных беспилотников.

Реклама

Однако из-за утраты технологических компетенций нынешний военно-промышленный комплекс (ВПК) РФ способен производить не все виды вооружений, которые страна использует в войне против Украины. Поскольку запасы невосполняемых вооружений неуклонно истощаются, это, по мнению аналитиков, в конечном счете ослабит военный потенциал врага.

NV обратился к военным обозревателям и экспертам по вооружениям, чтобы определить, какие именно виды оружия до сих пор использует армия агрессора, но уже не производит. Одно упоминание образца вооружения приравнивалось к одному баллу. В обзор вошли те виды российского оружия и военной техники, которые набрали два и более экспертных балла. Общая номенклатура невосполняемой военной техники врага шире, однако NV постарался сосредоточиться на ключевых образцах.