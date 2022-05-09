Более 85. США передали Украине большую часть обещанных гаубиц — СNN 9 мая, 21:03 Цей матеріал також доступний українською Американские гаубицы M777 (Фото:US Marine Corps / Cpl. Austin Fraley / Handout via REUTERS)

США передали Украине более 85 из 90 гаубиц дальнего действия, которые были обещаны Украине, сообщает СNN, со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

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Вашингтон уже отправил Киеву более 110 000 из 184 000 боеприпасов к ним, добавил чиновник.

По его данным, более 310 украинских солдат уже прошли обучение обращению с гаубицами, и еще более 50 в настоящее время также проходят обучение, наряду с новым отдельным двухнедельным курсом по обслуживанию гаубиц, который начинается сегодня.

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Также чиновник отметил, что по меньшей мере 20 украинцев прошли обучение работе с беспилотником Phoenix Ghost, 60 украинцев завершили обучение обращению с бронетранспортером M113, а 15 украинских военных завершили обучение управлению Q64.

4 мая сообщалось, что 90% из 90 обещанных гаубиц находятся в «украинских руках».

Ранее Минобороны США показало подготовку 155-мм гаубиц M777 перед отправкой в Украину.

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