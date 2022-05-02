Помощь для ВСУ. Пентагон показал подготовку гаубиц M777 к отправке в Украину
Подготовка оружия для ВСУ в США (Фото:Скриншот из видео Минобороны США/Twitter)
Министерство обороны США показало подготовку 155-мм гаубиц M777 перед отправкой в Украину.
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Видео опубликовано в Twitter Минобороны США.
«Морские пехотинцы и ВВС США загружают гаубицы M777 для Украины на Boeing C-17 Globemaster III», — говорится в подписи к видео.
Уточняется, что погрузка гаубиц происходила в марте этого года на военной авиабазе March.
28 апреля в Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект о ленд-лизе для Украины. Этот закон позволяет Вашингтону значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.
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