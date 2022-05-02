Помощь для ВСУ. Пентагон показал подготовку гаубиц M777 к отправке в Украину

2 мая, 17:42
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Подготовка оружия для ВСУ в США (Фото:Скриншот из видео Минобороны США/Twitter)

Подготовка оружия для ВСУ в США (Фото:Скриншот из видео Минобороны США/Twitter)

Министерство обороны США показало подготовку 155-мм гаубиц M777 перед отправкой в Украину.

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Видео опубликовано в Twitter Минобороны США.

«Морские пехотинцы и ВВС США загружают гаубицы M777 для Украины на Boeing C-17 Globemaster III», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Уточняется, что погрузка гаубиц происходила в марте этого года на военной авиабазе March.

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1521121246649405440?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1521121246649405440%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Fukrainu-edut-amerikanskie-gaubitsy-m777-pentagon-1651500018.html
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Ленд-лиз и новый мировой порядок из Рамштайна

28 апреля в Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект о ленд-лизе для Украины. Этот закон позволяет Вашингтону значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

https://www.youtube.com/embed/3JZREY8nYGQ
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Оружие Минобороны США Гаубицы

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