Помощь для ВСУ. Пентагон показал подготовку гаубиц M777 к отправке в Украину 2 мая, 17:42 Цей матеріал також доступний українською Подготовка оружия для ВСУ в США (Фото:Скриншот из видео Минобороны США/Twitter)

Министерство обороны США показало подготовку 155-мм гаубиц M777 перед отправкой в Украину.

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Видео опубликовано в Twitter Минобороны США.

«Морские пехотинцы и ВВС США загружают гаубицы M777 для Украины на Boeing C-17 Globemaster III», — говорится в подписи к видео.

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Уточняется, что погрузка гаубиц происходила в марте этого года на военной авиабазе March.

28 апреля в Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект о ленд-лизе для Украины. Этот закон позволяет Вашингтону значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

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