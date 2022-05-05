С учетом потребностей ВСУ. Финляндия увеличит количество военной помощи Украине 5 мая, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Президент Финляндии Саули Нийнисте принял решение передать Украине дополнительное военное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

Война России против Украины — главные события 7 мая

«Дополнительная помощь Финляндии учла потребности Украины», — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что Финляндия во многом поддерживает Украину, в том числе предоставляя и оборонную технику. Подробности о том, какая военная помощь отправляется Украине и о времени доставки, не сообщались.

Видео дня

«Мы увеличим количество оборонной техники, которое мы присылаем», — заявил глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен.

Ранее The New York Times сообщало, что США предоставили Украине разведданные о российских подразделениях, что позволило уничтожить многих российских генералов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.