В МИД Польши удивлены заявлением Моравецкого о прекращении поставок оружия для Украины — СМИ 21 сентября, 15:48 Матеуш Моравецкий (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS/File Photo)

В Министерстве иностранных дел Польши удивлены заявлением премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что страна больше не предоставляет оружие Украине, сообщает RMF 24 со ссылкой на источники в МИД.

Отмечается, что официальные лица из МИД Польши ожидают указаний от главы ведомства Збигнева Рау, который находится с визитом в США.

Однако пока что они пытаются объяснить слова Моравецкого, утверждая, что его заявление является реакцией на «ряд абсолютно неприемлемых жестов с украинской стороны».

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Относительно поставок оружия, в МИД отметили, что Польша лишь выполняет ранее согласованные контракты.

Журналисты считают, что заявления премьер-министра и представителя правительства означают лишь то, что оборудование, которое Польша могла бы передать Украине без угрозы собственной безопасности, исчерпано.

Издание отмечает, что польские заводы сейчас производят, среди прочего: первые 100 боевых машин Rosomak и несколько десятков самоходных минометов Рак, предназначенных для Украины.

В целом Польша передала Украине оборудования на более чем 3 млрд евро.

Ранее Моравецкий заявил, что его страна не передает оружие Киеву, поскольку сама проводит модернизацию своей армии.

Представитель польского правительства Петр Мюллер, комментируя заявление Моравецкого, заявил, что его страна все еще поставляет оружие и боеприпасы, но исключительно по имеющимся контрактам.

Эти заявления прозвучали на фоне напряженности, которая возникла из-за запрета Польшей, а также Венгрией и Словакией, импорта украинских зерновых.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.

Заместитель министра экономики Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения.

Моравецкий ответил, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина будет «эскалировать конфликт».

В конце концов, после разговора министров аграрной политики и продовольствия Украины и Польши, страны договорились найти общее решение по зерновому спору.

