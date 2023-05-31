«Это шокирующий инсайт». Американская эксперт объяснила, почему Запад не может быстро нарастить производство оружия 31 мая, 17:18 NV Премиум Шведские танки Stridsvagn 122 выполняют задание в ходе учений Aurora 23. Швеция, май 2023 года (Фото:TT News Agency / Johan Nilsson via REUTERS)

Эксперт Брукингского института Констанц Штельценмюллер в интервью NV объяснила, что происходит с военно-промышленным комплексом в США и Европе и какие проблемы он не может преодолеть.

Независимо от того, сколько продлится война в Украине, страны Запада нацелены наращивать производство военной техники и вооружения. Ведь многие члены НАТО в Европе передали Украине значительную часть своего арсенала, из-за чего перестали соответствовать принятым в Альянсе нормам по вооружению, объясняет Констанц Штельценмюллер, директор Центра США и Европы Брукингского института.

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«Поэтому даже если война закончится уже завтра, у нас все еще будут большие обязательства перед НАТО, о которых мы должны позаботиться», — отметила эксперт-уроженка Германии в разговоре с NV в кулуарах Киевского форума по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

Союзники Украины заинтересованы в скорейшем окончании войны. Но, по оценкам Штельценмюллер, вероятность того, что это произойдет уже в этом году, меньше 50%. И это лишь усиливает необходимость позаботиться о недостатке в средствах обороны и сдерживания для западных государств.

Впрочем, на пути к расширению военно-промышленного комплекса (ВПК) существуют барьеры. В частности, подход «точно в срок» (just-in-time), который в последнее время обрел популярность среди игроков мировой индустриальной промышленности. Он позволяет производителям экономить на создании и хранении запасов продукции, гибко регулируя их поставки в зависимости от запроса — то есть доставляя их именно в тот момент, когда они нужны.

Философия «точно в срок» распространилась на производство не только потребительских товаров, но и вооружения. Разница лишь в том, замечает Штельценмюллер, что производить больше новых айфонов — достаточно легко, а вот новых танков — нет. К тому же, оборонная промышленность требует гарантий.

«Поэтому мы поняли, что наша [европейская], а также и американская, военная промышленность не способны нарастить производство так быстро, — констатирует эксперт, — и это шокирующий инсайт».

Но несмотря ни на что, западное военное производство будет расти, и это, безусловно, повлияет на обороноспособность региона.