Немецкая компания модернизировала 30 БТР Marder, которые планируют обменять на советскую технику для Украины

14 июля, 19:58
Бронетранспортеры Marder (Фото:Wikipedia/Sonaz)

Бронетранспортеры Marder (Фото:Wikipedia/Sonaz)

Немецкий военный концерн Rheinmetall модернизировал 30 бронетранспортеров Marder, которые могут обменять на технику для Украины. Об этом сообщает Der Spiegel.

Представитель компании сообщил, что более двух десятков бронетранспортеров модернизируют в данный момент, а всего можно «относительно легко» подготовить около 100 БТР.

Видео дня
Читайте также:
Дайан Фрэнсис
Дайан Фрэнсис
Германия и Япония перевооружаются. Почему это изменит ход истории

Отмечается, что Rheinmetall также хочет перепродать до 88 старых версий основного боевого танка Leopard 1.

Ряд стран Европы согласились поставить военную технику в Украину по предложенной Берлином схеме: они передают Киеву советское оружие и получают взамен оружие из Германии.

Ранее сообщалось, что Германия нашла боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard, которые поставляет в Украину и передаст их в ближайшие месяцы.

https://www.youtube.com/embed/Rc-VXRjRcSg
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   БТР Rheinmetall

Эксклюзивы НВ

Владелец ПК Пожмашина Олег Аверьянов (Фото:Пожмашина)
«30 вагонов оборудования» /
Интервью с владельцем завода Пожмашина о релокации с Черниговщины — история переселения
14 июля, 12:10
Компании / Рынки
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:sluga-narodu.com)
«Трухин депутатский мандат не сложит» /
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк — о скандалах, связанных с коррупцией и госизменой. Интервью
14 июля, 09:06
Политика
По словам Одиль Рено-Бассо, в этом году ЕБРР планирует выделить Украине более 1 млрд евро (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)
Надеюсь, мы справимся /
Президент ЕБРР — о том, как война разрушает экономику ЕС и участии банка в восстановлении Украины. Интервью НВ
14 июля, 07:45
Экономика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X