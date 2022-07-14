Немецкая компания модернизировала 30 БТР Marder, которые планируют обменять на советскую технику для Украины
Бронетранспортеры Marder (Фото:Wikipedia/Sonaz)
Немецкий военный концерн Rheinmetall модернизировал 30 бронетранспортеров Marder, которые могут обменять на технику для Украины. Об этом сообщает Der Spiegel.
Представитель компании сообщил, что более двух десятков бронетранспортеров модернизируют в данный момент, а всего можно «относительно легко» подготовить около 100 БТР.
Отмечается, что Rheinmetall также хочет перепродать до 88 старых версий основного боевого танка Leopard 1.
Ряд стран Европы согласились поставить военную технику в Украину по предложенной Берлином схеме: они передают Киеву советское оружие и получают взамен оружие из Германии.
Ранее сообщалось, что Германия нашла боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard, которые поставляет в Украину и передаст их в ближайшие месяцы.
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