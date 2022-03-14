Германия не будет сообщать подробности о поставках оружия в Украину и отключила онлайн-камеры на автомагистралях

14 марта, 18:21
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Украинский военный несет Javelin (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военный несет Javelin (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Правительство Германии не будет сообщать подробности о поставках оружия в Украину, чтобы не содействовать российской агрессии.

Об этом сообщает Associated Press.

Спикер правительства Германии Вольфганг Бюхнер сообщил, что «во избежание рисков для безопасности» Германия больше не будет разглашать информацию о том, какое оружие и как поставляется Украине.

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Пресс-секретарь Минобороны ФРГ Арне Коллатц добавил — «цель российского агрессора — перерезать пути снабжения Украины и усложнить оборону, и мы не хотим этому способствовать».

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Также в Минтранспорта Германии добавили, что отключили часть онлайн-камер на автомагистралях страны, но не сообщили подробности.

Германия с момента российского вторжения в Украину активизировала поставки оборонной техники, которая включает смертоносное оружие, такое как противотанковые ракеты.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Германия Агрессия РФ

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