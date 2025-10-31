В российском Орле БпЛА атаковали ТЭЦ, повреждена система электроснабжения

Это уже не первый случай, когда энергетические объекты РФ получают повреждения в результате воздушных атак (Фото: @astrapress)

В ночь на 31 октября в городе Орел (РФ) была зафиксирована дроновая атака, в результате которой повреждено оборудование теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Информацию подтвердил губернатор Орловской области Андрей Кличков.



Как сообщает российский паблик Astra, взрывы в городе зафиксировали местные жители, а момент атаки попал на видео. Согласно геолокации, кадры действительно были сняты вблизи Орловской ТЭЦ.

По словам Кличкова, во время сбивания беспилотника обломки упали на территорию ТЭЦ, вызвав повреждение систем электроснабжения.

Он также заявил, что объект был переключен на резервные линии, ведутся ремонтные работы.

Орловская ТЭЦ, согласно российской Википедии, входит в состав компании АО РИР Энерго, имеет установленную электрическую мощность 330 МВт, тепловую — 725 Гкал/ч, а штат составляет 248 работников.

Это уже не первый случай, когда энергетические объекты РФ получают повреждения в результате воздушных атак — что свидетельствует о растущей уязвимости тыловых регионов российского диктаторского режима.