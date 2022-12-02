У российских оккупантов заканчиваются беспилотники Орлан-10 — WP 2 декабря, 17:13 Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

У российских оккупантов, вероятно, заканчиваются или закончились беспилотники Орлан-10, которые враг раньше активно использовал в ходе полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщает The Washington Post в пятницу, 2 декабря.

Как пишет газета, Орлан-10 — ведущий российский разведывательный беспилотник, который также может вести радиоэлектронную борьбу.



Заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады Александр Сосовский отметил, что в последние месяцы Орланов стало меньше. Раньше оккупанты использовали два беспилотника — один для разведки и один для корректировки ударов артиллерии, но к лету увидеть или услышать один, а тем более два Орлана, можно было все реже.



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WP отмечает, что многие Орланы были сбиты, а данных о темпах их производства мало. Командир батальона оккупантов Восток Александр Ходаковский в сентябре жаловался, что «часами не может найти позиции противника, с которых по нам бьют», из-за отсутствия средств артиллерийской разведки.

Полковник Юрий Соловей, руководящий противовоздушной обороной Сухопутных войск ВСУ, заявил, что его подразделение с начала полномасштабной войны уничтожило более 580 Орланов-10, и россияне начали использовать вместо них другие беспилотники, что «для нас является признаком того, что Орланы у них практически закончились».

В материале WP сказано, что найти альтернативы Орланам стране-агрессору трудно, так как российские беспилотники зависят от компонентов из США, Европы и Азии, получение которых сейчас осложняют санкции.

Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что российские оккупанты больше двух недель не атакуют Украину беспилотниками иранского производства. По его данным, оккупанты выпустили по Украине около 400 иранских дронов, из которых 340 были сбиты, а Россия в целом заказала 1740 беспилотников этого типа.