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Организовал митинг: в Москве арестовали известного правозащитника

Сегодня, 17:28
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Правозащитника арестовали на 25 суток

Фото: Facebook/Лев Пономарев

Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток главу российского правозащитного движения За права человека и члена Хельсинкской группы Льва Пономарева.

Об этом сообщает Интерфакс.

Пономарева признали виновным в организации несанкционированной акции За наших и ваших детей, состоявшейся 28 октября на Лубянской площади в столице РФ.

В движении За права человека заявили, что считают арест Пономарева необоснованным и намерены его обжаловать.

"Решение суда мы считаем абсолютно незаконным, так как акция проходила в формате народного схода, без плакатов и лозунгов, что не требует согласования с органами власти", - говорится в заявлении движения.

Напомним, что акции За наших и ваших детей прошли в Москве и Петербурге без согласования и завершились массовыми задержаниями. Акции организовали родители фигурантов дел Нового величия и Сети, которые требуют прекратить уголовное преследование в отношении своих детей. 

Новое величие — организация, созданная в Москве в декабре 2017 года, члены которой обвиняются в организации экстремистского сообщества и планировании захватить власть в России путём государственного переворота. Также одиннадцать молодых людей в Пензе и Петербурге обвиняются в участии в якобы террористическом сообществе Сеть. Они будто бы готовились к волнениям в РФ.

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