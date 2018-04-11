Организация по запрещению химического оружия направит экспертов в Сирию

Международная Организация по запрещению химического оружия направит в сирийскую Думу экспертов для сбора информации о возможном осуществлении химической атаки, пишет DW.

Организация попросила сирийское правительство провести необходимые подготовительные работы, чтобы миссия имела возможность установить факты.

Эксперты должны отправиться в Сирию в ближайшее время, точные сроки не оговариваются.

7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Представители ООН сообщали о 49 жертвах, гуманитарная организация Белые каски - о 42 погибших.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должен нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.