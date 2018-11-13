Организаторов опроса о независимости Каталонии обязали вернуть 10 млн евро

Референдум за независимость Каталонии провели в октябре 2017 года

В Испании суд обязал бывших членов каталонского правительства вернуть более 10 млн евро государственных средств, которые потратили на опрос о независимости Каталонии в 2014 году.

Об этом сообщает El Pais.

Опрос, который провели вопреки запрету Конституционного суда, предшествовал референдуму 1 октября 2017 года. В ходе опроса за независимость выступили 80% участников, которые составили лишь 33% общего количества избирателей в Каталонии.

В марте 2017 года Верховный суд Каталонии признал экс-премьера автономии Артура Маса, его заместителя Жоану Ортегу и министра образования Ирене Ригау виновными в неповиновении решению суда, запретил занимать государственные должности и оштрафовал.

Теперь же Аудиторский суд Испании пришел к выводу, что Артур Мас несет ответственность за расходование государственных средств на опрос в размере более 4,9 млн евро.

Ортегу обязали вернуть 865 тыс. евро, а Ригау – 2,8 млн евро. Экс-спикера правительства Каталонии Францеска Хомса обязали вернуть 1,9 млн евро, потраченных на рекламную кампанию опроса.

Также бывших каталонских чиновников обязали возместить судебные издержки.

Напомним, что 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум за независимость региона от остальной Испании. Сообщалось, что независимость поддержали 90,18% граждан. Официальный Мадрид результаты референдума не признал.