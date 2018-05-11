Организаторов Brexit оштрафовали из-за нарушения избирательного законодательства

В Великобритании оштрафовали движение Leave.EU, которое участвовало в организации референдума по Brexit, сообщает ВВС.

Группа кампаний Leave.EU была оштрафована на 70 000 фунтов стерлингов за нарушение избирательного законодательства на референдуме в 2016 году.

Избирательная комиссия заявила, что Leave.EU, которая действовала отдельно от официальной группы Pro-Brexit Vote Leave, не смогла отчитаться "по крайней мере" о 77 380 фунтов стерлингов, которые она потратила. Также эта сумма превышает лимит средств, которые разрешено законодательством тратить на агитацию.

Один из основателей Leave.EU Аррон Бэнкс назвал штраф избиркома "политически мотивированным преследованием".

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали нет сохранению Великобритании в составе Европейского союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Ожидается, что процесс выхода страны из ЕС завершится в 2019 году, но точной даты пока нет.

29 мая 2017 года Еврокомиссия опубликовала ключевые требования к Великобритании в процессе выхода из состава Евросоюза. Основное внимание Брюссель сконцентрировал на финансовых вопросах и на правах граждан.

В ЕС подсчитали, что финансовые обязательства Великобритании в отношении ЕС будут касаться 74 европейских учреждений.

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