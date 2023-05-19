В России решили «отомстить» за ордер на арест Путина и объявили в розыск прокурора Международного уголовного суда 19 мая, 17:44 Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

МВД страны-агрессора России «объявило в розыск» прокурора Международного уголовного суда Карима Хана после выдачи судом ордера на арест российского диктатора Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой.

Об этом сообщает издание Медиазона со ссылкой на базу розыска российского МВД. Россияне «объявили в розыск» прокурора Хана через два месяца после выдачи ордера.

Хан ранее подчеркивал, что у МУС есть убедительные доказательства того, что российский диктатор Путин несет уголовную ответственность за депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

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Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.