Путин боится выезжать из России после выдачи МУС ордера на его арест — росСМИ 31 мая, 15:43 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин перестал выезжать из России после выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест, сообщает российский ресурс Верстка со ссылкой на собственные источники.

СМИ отмечают, что в течение двух с половиной месяцев после выдачи ордера, Путин ни разу не покидал территорию РФ. По данным ресурса, это вызвано решением Гаагского трибунала.

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Последний раз Путин выезжал из страны еще в прошлом году, 19 декабря, во время визита в Минск. С начала войны диктатор 10 раз выезжал за пределы России в частности, для участия в саммите ШОС, который проходил в середине сентября в Узбекистане.

В среду, 31 мая, стало известно, что на очередной саммит ШОС в Индию Путин не поедет.

«Если Путин не поедет в Индию — то это из-за ордера, разумеется», — сказал российскому ресурс высокопоставленный источник в российском парламенте.

По его словам, диктатор не чувствует себя достаточно защищенным, в том числе и из-за недавних атак беспилотников на Москву, поэтому старается минимизировать риски для себя.

«Во всяком случае, такую мысль транслируют в кулуарах Кремля. Ощущения безопасности (у Путина — ред) нет», — добавил источник.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который должен был состояться в начале июля в Дели, был переведен в онлайн-формат. Такое решение было принято впервые за всю историю проведения мероприятия, за исключением 2020 года, когда саммит также проводился в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году встреча состоялась очно в Душанбе. Диктатор тогда не присутствовал на ней, так как, согласно официальной версии, он был на самоизоляции из-за вспышки COVID-19 в его ближайшем окружении.

Инфографика: НВ

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.