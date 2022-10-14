Орбан заявил о «лагере мира» по решению войны РФ против Украины 14 октября, 21:14 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о существовании «лагеря мира», где решение войны в Украине могут видеть мирными переговорами.

В своем заявлении за 14 октября он подчеркнул, что есть те, кто видит именно такое развитие событий.

«Святейший Отец выступает за мир. Киссинджер выступает за мир. Мы были в Германии, там есть почтенный философ по имени Габермас, левый, не из нашего политического сообщества. Но он говорит то же самое, что и мы. Там есть американцы, республиканцы, бизнесмены мирового масштаба. Я чувствую, что голос за прекращение огня, а затем за мирное соглашение после прекращения огня становится сильнее», — заявил Орбан.

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По его словам, в «лагерь мира» входит и Венгрия, и там решение войны в Украине видят из-за мирных переговоров. Орбан считает, что санкции против России плохо разработаны, а энергетические ограничения — это сомнительный механизм. Он считает, что санкции обычно вводят те, кто имеет доминирующее положение.

«Сейчас в энергетическом секторе сомнительно, что мы имеем доминирующую позицию, потому что мы являемся покупателями, а россияне являемся поставщиками», — заявил премьер.

11 октября Орбан заявил, что, по его мнению, «перемирие» в развязанной Россией полномасштабной войне должны заключать не Украина и Россия, а страна-агрессор и США, которые поставляют Украине такие ресурсы, как оружие и информация.