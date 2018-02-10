Орбан заявил об окончании "эры российской газовой монополии"

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Премьер-министр сообщил о старте газовых поставок из Румынии

Премьер-министр сообщил о старте газовых поставок из Румынии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с подписанием соглашения о поставках газа из Румынии, в стране наступил конец "эры российской газовой монополии".

Венгрия собирается получить из Румынии более 4 миллиардов кубометров газа, передает Радио Свобода.

Виктор Орбан также отметил, что Венгрия завершила строительство газопровода в сторону Румынии и к 2021-2022 году намерена покупать в соседней стране более 50% необходимого газа.

Ранее Орбан заявил, что не стоит демонизировать президента РФ Владимира Путина.

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