Правительство Венгрии назвало дату встречи Трампа с Орбаном в Белом доме

30 октября, 11:26
Встреча Орбана и Трампа в Белом доме запланирована на 7 ноября (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября в Вашингтоне. Об этом 30 октября сообщил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет Index.

По его словам, во время переговоров лидеры также планируют заключить соглашения о сотрудничестве в сферах энергетики, оборонной промышленности, экономики и финансов.

Часть этих соглашений уже обсуждена, а переговоры по остальным продолжаются.

Гуйяш заявил, что встреча позволит лидерам «обсудить возможные пути достижения мира и очертить план действий, который может привести к американо-российской встрече и, наконец, к завершению российско-украинской войны», хотя при этом украинская сторона, чьи интересы напрямую затрагиваются, на обсуждении Орбана с Трампом не будет.

Ранее Bloomberg сообщал, что президент США планирует встретиться с премьером Венгрии 8 ноября, хотя место встречи пока не определено. Орбан заявлял, что целью визита является обсуждение «защиты Венгрии» от влияния американских санкций на российскую нефть.

Венгрия зависит от Москвы в вопросах импорта нефти и газа. В отличие от многих своих соседей в ЕС, которые работали над сокращением зависимости от российских энергоносителей, Венгрия только нарастила закупки, заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News в воскресенье, 26 октября.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Виктор Орбан Дональд Трамп Венгрия США Вашингтон Встреча Война России против Украины Санкции против России Санкции США Энергетика Экономика мирный план Финансы Белый дом

