Орбан прокомментировал рекордный по масштабам ЛГБТ-прайд в Будапеште, состоявшийся накануне

Перечеркнутое изображение Виктора Орбана на прайде в Будапеште, 28 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за проведения рекордного по масштабам ЛГБТ-прайда в Будапеште 28 июня 2025 года .

«Брюссель издал приказ о проведении прайда в Будапеште. Их марионеточные политики выполнили этот приказ. Это доказательство того, какой была бы наша жизнь, если бы страной не управляло национальное правительство, которое защищает наш суверенитет», — приводит слова Орбана издание 444.hu.

Орбан также возмутился «отвратительными и позорными вещами» во время прайда, причислив к ним «шоу дрэг-квин на сцене, мужчин на высоких каблуках, брошюры по гормональной терапии».

Ранее сообщалось, что несмотря на запрет на проведение прайда 28 июня на улицы в Будапеште вышло более 180 тысяч человек.

Рекордный по масштабам прайд в Будапеште, 28 июня 2025 года / Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Инициативу поддержал мэр Будапешта Гергей Карачонь, который обошел запрет, организовав шествие как муниципальное мероприятие. Он отметил, что борьба правительства против сексуальных меньшинств является частью более широкой политики разделения общества и ограничения гражданских свобод.

Новый закон, принятый парламентом, который находится под контролем партии Фидес, фактически запрещает публичные мероприятия, которые «популяризируют гомосексуальность» среди несовершеннолетних. Это вызвало волну возмущения среди общественности — многие впервые присоединились к прайду именно в знак протеста.

Участники марша, среди которых были пожилые люди, семьи с детьми и активисты из более чем 30 стран, заявили о важности отстаивания не только прав ЛГБТК+, но и демократии в целом.

