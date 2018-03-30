Орбан в преддверии выборов заявил о подготовке государственного переворота в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в преддверии парламентских выборов заявил, что в стране действуют до 2 тысяч заговорщиков, которым заплатили за свержение правительства и чтоб позволить мигрантам наводнить страну.
Об этом пишет AFP.
Выборы в Венгрии назначены на 8 апреля. За две недели до голосования Орбан дал интервью Первому каналу Magyar Radio.
По словам премьера, заменить правительство ожидалось на такое, которое бы было настроено на поддержку иммигрантов и которое бы было приемлемым для американского финансиста и выходца из Венгрии Джорджа Сороса.
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"Мы точно знаем их по именам, на кого и как они работают ради превращения Венгрии в государство иммигрантов", - добавил он.
Премьер Венгрии в последние месяцы активизировал свою риторику в отношении мигрантов и национальных меньшинств за границей.
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Месяцем ранее на местных выборах в Венгрии правящая партия ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана неожиданно потерпела неудачу в одной из своих традиционных вотчин в южном городе Ходмезёвашархейе.
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