«Его сердце в Москве». Почему венгерский премьер Орбан выступает с контроверсионными заявлениями и «ходит по лезвию» — отвечает эксперт 20 сентября, 21:45 Эксклюзив НВ Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими абсурдными заявлениями, в том числе и в отношении Украины, в который раз подчеркивает свою эмоциональную зависимость от Москвы, при этом принимая средства у ЕС, рассказал Радио НВ Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора аналитического центра Украинская призма.

— Скажите, что это была за речь, что происходит с Орбаном? Он рассчитывает, что другие правительства ЕС также превратятся в какие-то автократии и станут такими же, как Венгрия? И они все вместе победят Брюссель, может быть, будут дружить с Россией?

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— Если анализировать речи Орбана за последний период, то можно заметить, что они отличаются определенной, мягко говоря, эксцентричностью. Он говорил уже и о «чистоте венгерской расы», что тоже вызвало немалый скандал. Тем не менее, эта эксцентричность имеет определенные свои объяснения, попробуем просто тезисно проанализировать, начнем с распада Европейского Союза.

У Виктора Орбана сейчас очень непростые отношения с ЕС и с Европейской комиссией в частности. Не секрет, что Венгрия все больше скатывается в авторитаризм, автократию, Европейский парламент уже не считает Венгрию демократическим государством.

Да и сам Виктор Орбан говорил о том, что строит нелиберальную демократию в Венгрии. Строит какой-то новый конструкт, который не будет соответствовать всем европейским ценностям.

На фоне этих противоречий Европейская комиссия неоднократно указывала Орбану на то, что он должен прекратить такую политику и риторику, иначе ему будет закрыт длоступ к европейским средствам.

Его это не останавливало и, в конце концов, мы получили ситуацию, когда уже сейчас Европейская комиссия рекомендовала приостановить предоставление Венгрии средств так называемого фонда сплоченности, а также из специально учрежденного фонда по преодолению последствий COVID-19.

Это немалые деньги. Речь идет о сумме более 10 миллиардов евро. Это при том, что бюджет Венгрии дефицитный и не менее пяти миллиардов они рассчитывали получить из фондов Европейской комиссии.

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