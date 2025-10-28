Орбан заявил, что санкции Трампа против Роснефти и Лукойла были «ошибкой»

28 октября, 10:22
Орбан считает, что санкции США против российской нефти вредят Венгрии (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп якобы ошибся, введя жесткие санкции против российской нефти. Об этом он сказал 27 октября, пишет The Telegraph.

На прошлой неделе Трамп ввел санкции на две крупнейшие нефтяные компании России — Роснефть и Лукойл — чтобы усилить давление на диктатора РФ Владимира Путина и добиться перемирия в Украине.

На вопрос, была ли ошибкой «слишком жесткая политика США в отношении Москвы», Орбан ответил: «С точки зрения — да, и мы будем пытаться найти выход из ситуации, прежде всего для Венгрии».

С начала полномасштабного вторжения России Орбан увеличил долю российской нефти в потреблении Венгрии с 61% до 86%, при этом страна использует около 8 млрд кубометров газа в год.

30 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки российского газа и нефти в Венгрию будут продолжаться, несмотря на призывы Трампа. Он утверждает, что во время разговора с президентом США обсуждал этот вопрос, но Венгрия, по его словам, не подчиняется США и не должна выполнять то, что говорят Штаты.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.

В свою очередь глава Кремля Владимир Путин после введения властями США пакета антироссийских санкций попытался через пропагандистов успокоить население России. В частности, Путин утверждал, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Венгрия Виктор Орбан США Дональд Трамп Роснефть Лукойл Российская нефть Санкции против России Санкции США Война России против Украины Россия

