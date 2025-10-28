Орбан заявил, что санкции Трампа против Роснефти и Лукойла были «ошибкой»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп якобы ошибся, введя жесткие санкции против российской нефти . Об этом он сказал 27 октября, пишет The Telegraph .

На прошлой неделе Трамп ввел санкции на две крупнейшие нефтяные компании России — Роснефть и Лукойл — чтобы усилить давление на диктатора РФ Владимира Путина и добиться перемирия в Украине.

На вопрос, была ли ошибкой «слишком жесткая политика США в отношении Москвы», Орбан ответил: «С точки зрения — да, и мы будем пытаться найти выход из ситуации, прежде всего для Венгрии».

С начала полномасштабного вторжения России Орбан увеличил долю российской нефти в потреблении Венгрии с 61% до 86%, при этом страна использует около 8 млрд кубометров газа в год.

30 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки российского газа и нефти в Венгрию будут продолжаться, несмотря на призывы Трампа. Он утверждает, что во время разговора с президентом США обсуждал этот вопрос, но Венгрия, по его словам, не подчиняется США и не должна выполнять то, что говорят Штаты.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.

В свою очередь глава Кремля Владимир Путин после введения властями США пакета антироссийских санкций попытался через пропагандистов успокоить население России. В частности, Путин утверждал, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся.