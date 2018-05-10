Орбан провозгласил конец эры либеральной демократии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провозгласил конец в стране эры либеральной демократии.

Об этом Орбан заявил в парламенте Венгрии, после утверждения его кандидатуры на пост-премьер министра.

"Мы заменили тонущую либеральную демократию христианской демократией XXI века, которая гарантирует свободу и безопасность людей", - цитирует Орбана Reuters.

По словам Орбана, христианская демократия поддерживает традиционную семью мужчины и женщины, борется с антисемитизмом и дает шанс на рост.

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Парламентские выборы в Венгрии прошли 8 апреля. Партия премьер-министра Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз получил 134 места в парламенте (позже Верховный суд аннулировал один мандат ФИДЕС из-за нарушений во время выборов).

Ультраправая партия Йоббик получила 27 кресел, а Венгерская социалистическая партия получит 19 мест в парламенте.

Во время избирательной кампании Орбан заявил, что выборы решат, "останется ли Венгрия страной для венгров или станет страной для иммигрантов".