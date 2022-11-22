Орбан о скандальном изображении на шарфе: Футбол — это не политика, не надо видеть то, чего нет 22 ноября, 16:36 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя свой скандальный шарф, на котором была изображена карта «Великой Венгрии», заявил, что не надо «видеть того, чего нет».

«Футбол — это не политика. Не нужно видеть то, чего нет. Каждый венгр, играющий за другие сборные, является членом одной команды», — говорится в публикации Орбана в Facebook во вторник, 22 ноября.

Видео дня

Фото: www.facebook.com/orbanviktor

Орбан во время товарищеского футбольного матча со сборных Венгрии и Греции в Будапеште появился на стадионе в шарфе с картой «Великой Венгрии» с территориями, которые сейчас принадлежат Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украине.

Такой поступок венгерского премьера не остался незамеченным европейскими странами и спровоцировал скандал.

В частности, румынский депутат Европарламента Алин Митуца призвал ЕС предпринять в отношении Орбана меры.

«Это еще один безответственный шаг Виктора Орбана, который появился с шарфом с картой „Великой Венгрии“. Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с Путиным, также мечтающим изменить границы. Лидеры ЕС должны наложить на него санкции и изолировать в Европейском совете», — написал он у себя в Twitter.

В свою очередь премьер Хорватии Андрей Пленкович также назвал подобные провокации неприемлемыми.