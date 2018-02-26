Орбан проиграл в Ходмезёвашархейе. Оппозиция разгромила правящую партию Венгрии в ее традиционной вотчине

В Венгрии правящая партия ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана неожиданно потерпела неудачу в одной из своих традиционных вотчин в южном городе Ходмезёвашархейе, сообщает Радио Свобода.

Кандидат в мэры от ФИДЕС Золтан Хегедюш потерпел поражение на выборах, уступив независимому кандидату от оппозиции Питеру Марки-Зая, в поддержку которого высказывалась крайне правая партия Йоббик.

Хедегюш заручился поддержкой 41,6 процента голосов избирателей, Зая получил 57,5 процента.

При этом явка была выше, чем ожидалось, на уровне 62,4 процента, превысив 58,8 процента на последних парламентских выборах в 2014 году.

Ранее правящая партия Орбана выражала уверенность в победе на выборах мэра в этом оплоте ФИДЕС - победа должна была придать импульс для успеха на парламентских выборах 8 апреля.

За последние два десятилетия менно ФИДЕС управлял городом Ходмезёвашархейе, где проживают около 45 000 человек.

По словам победителя выборов Марки-Зая, их итоги показали, что люди хотят "избавиться от больших мальчишек, издевающихся над всем классом".

"Сегодня началась новая эра... моя победа свидетельствует о огромном требовании прекращения коррупции, лжи и запугивания в стране", - сказал победитель.

Опросы показывают, что избиратели по-прежнему оказывают предпочтение ФИДЕС на апрельских выборах, но политологи считают, что результаты выборов в Ходмезёвашархейе могут свидетельствовать о смене настроений и служить стимулом для роста доверия к оппозиции.

По мнению аналитиков, агрессивная внешняя политика правительства Орбана (в частности, конфронтация с Украиной относительно прав венгерской общины Закарпатья) направлена на завоевание электората праворадикалов из партии Йоббик.