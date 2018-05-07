Орбан назвал своим приоритетом защиту христианской культуры Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной задачей нового правительства является сохранение безопасности страны и ее христианской культуры.

По словам премьера, новое правительство строит "христианскую демократию".

"Мы работаем над созданием христианской демократии старой школы, основанной на европейских традициях...Мы верим в первостепенность нации, и мы не хотим уступать место какому-либо наднациональному бизнесу или империи (очевидно ЕС- Ред.)", - цитирует Орбана Reuters.

Также Орбан вновь обвинил неправительственные организации, финансируемые миллиардером Джорджем Соросом, во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и активной поддержке миграции.

По его словам, любая организация, "вовлеченная в проблему миграции", должна будет получить разрешение от органов национальной безопасности.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 8 апреля. Партия премьер-министра Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз получил 134 места в парламенте.

Ультраправая партия Йоббик получила 27 кресел, а Венгерская социалистическая партия получит 19 мест в парламенте.

Во время избирательной кампании Орбан заявил, что выборы решат, "останется ли Венгрия страной для венгров или станет страной для иммигрантов".

Смотрите также