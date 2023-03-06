Визит Орбана в Киев готовится и состоится «после выполнения всех условий» — МИД Венгрии

6 марта, 13:40
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Виктор Орбан планирует посетить Киев (Фото:REUTERS / Bernadett Szabo)

Виктор Орбан планирует посетить Киев (Фото:REUTERS / Bernadett Szabo)

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев готовится и состоится «после выполнения всех условий», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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«Мы получили приглашение и сейчас нужно выполнить техническую часть подготовительных работ. После выполнения всех условий визит может состояться, но сейчас мы находимся на этапе технической подготовки», — сказал Сийярто в интервью хорватскому телеканалу N1.

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На уточняющий вопрос о том, есть ли политическая воля совершить визит и произойдет ли это в ближайшее время, венгерский дипломат ответил, что «мы получили приглашение и ценим его».

«Недавно премьер-министр разговаривал с президентом Зеленским в Брюсселе. Мы всегда готовы к диалогу, надеемся, что диалог будет иметь смысл. Сейчас все готовим, посмотрим», — сказал глава МИД Венгрии.

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Виктор Орбан, в отличие от большинства европейских лидеров, еще не посещал Украину после начала полномасштабного вторжения России.

18 февраля заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква подтвердил, что Виктор Орбан приглашен в Украину.

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Орбан неоднократно отмечался пророссийскими заявлениями по поводу войны России против Украины.

В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

Орбан также поддержал противоречивый «мирный план» Китая, подвергшийся критике в частности в США и ЕС.

Венгрия выступает за мирные переговоры между Украиной и Россией, но не уточняет при каких условиях, в том числе умалчивая о выводе российских войск.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Венгрия Виктор Орбан Петер Сійярто Украина-Венгрия Война России против Украины

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