«Иногда выражаюсь двусмысленно». Орбан попытался объяснить свои скандальные высказывания о «смешивании рас»

28 июля, 17:50
Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя свои скандальные высказывания о «смешивании рас», заявил, что иногда он «выражается двусмысленно».

Об этом сообщает 24.hu.

«Так случается, что иногда я выражаюсь двусмысленно. Это цивилизационная позиция. Мы гордимся тем, чего Венгрия достигла в борьбе против расизма», — сказал он.

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По его словам, «речь идет не о расизме, а о культурных различиях».

Орбан заявил, что вопрос миграции был самы важным во время разговора с австрийским канцлером Карлом Нехаммером.

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«Венгр всегда чувствует себя в Вене как дома, а австриец может чувствовать себя как дома в Венгрии. Дружба легче в легкие времена, но сейчас трудные времена. Мне было интересно, могу ли я все еще рассчитывать на наших австрийских друзей. Мы получили положительный ответ на это», — сказал он.

По его словам, они «полностью согласны по вопросу об антисемитизме и расизме».

«Биологический подход в политике невозможен, возможен культурный подход», — сказал он.

Виктор Орбан вызвал шквал критики со стороны оппозиционных партий и европейских политиков из-за заявления о том, что он выступает против «смешения» европейских и неевропейских рас, а страны, где они «смешиваются», «не являются нациями».

Орбан также выступил против военной помощи Украине для ее защиты от полномасштабной агрессии России.

https://www.youtube.com/watch?v=4WWYLunzUqw&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Венгрия Виктор Орбан

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