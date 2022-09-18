Ложка дегтя в европейской бочке. Виктор Орбан произнес пророссийскую речь и ругал ЕС на закрытой встрече — СМИ

18 сентября, 06:47
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Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан произнес пророссийскую речь и заявил о скором развале Евросоюза на закрытой встрече со своими сторонниками в поселке Кетче.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, Орбан заявил, что будет противостоять дальнейшему продлению санкций ЕС против РФ. Он заявил, что он одинок в своем мнении о санкциях против РФ, но выразил надежду на смену власти в Италии.

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Орбан сообщил, что Евросоюз «стреляет себе в ногу», вводя санкции. Руководитель Венгрии считает, что этой зимой в Европе «остановится до 40% промышленности».

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что «в Европе нет лидера, который признает интересы континента и действует соответственно, и может убедить в этом других». Таким лидером, считает Орбан, была Ангела Меркель.

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Он считает, что до 2030 года Евросоюз развалиться, а большинство населения Франции будут составлять «мигранты-мусульмане».

Орбан также затронул тему войны России против Украины. Он считает, что «война была бы локальной, но вмешался Запад». Премьер-министр считает, что война «продлится до 2030 года, а Украина, в результате, потеряет треть или половину своих территорий».

15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и премьер-министра страны Виктора Орбана.

https://www.youtube.com/watch?v=4WWYLunzUqw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Венгрия Евросоюз Виктор Орбан

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