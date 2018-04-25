Орбан оставит Сийярто главой МИД Венгрии - СМИ

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Орбан планирует сохранить свой курс в отношении Украины

Орбан планирует сохранить свой курс в отношении Украины

В новом правительстве Венгрии, сформированном после победы на выборах, свою должность сохранит министр иностранных дел страны Петер Сийярто, пишет Европейская правда со ссылкой на проправительственные Figyelo и ATV.

"Все венгерские издания, которые сообщают о запланированном составе правительства, утверждают, что глава МИД Петер Сийярто сохранит свою нынешнюю должность. Вероятность этого оценивается как совершенно определенная", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Виктор Орбан впервые после победы на выборах заявил, что действующий министр экономики Михай Варга сохранит свой пост.

Внимание к должности главы венгерского МИД усилено со стороны Украины, поскольку Сийярто был спикером, который озвучивал острую критику украинской образовательной реформы. Вследствие этого спора Венгрия уже трижды блокировала заседание комиссии Украина-НАТО.

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