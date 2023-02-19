Орбан обвинил Германию в том, что она «возглавила лагерь войны» 19 февраля, 06:29 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Германию в том, что она возглавила «лагерь войны» России против Украины.

Об этом сообщает iDnes.



"Сначала немцы не снабжали оружием, только шлемы. Но сейчас немецкие танки Leopard должны прокатиться через украинскую территорию на восток, до российской границы. Возможно, есть даже старые карты", - заявил Орбан.

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Он отметил, что Евросоюз "затягивает войну", поставляя оружие. По словам Орбана, "это их война, а не наша".

"Когда Россия напала, Запад не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень. Война в Украине - это не конфликт между армиями добра и зла, а между двумя славянскими воюющими странами. Это их война, а не наша ", – заявил Орбан.