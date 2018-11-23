Орбан объяснил, почему Венгрия предоставила убежище экс-премьеру Македонии

Орбан: Со своими союзниками нужно вести себя справедливо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экс-главу правительства Македонии Никола Граевски своим союзником и положительно оценил решение предоставить ему убежище в стране.

Об этом он сказала в интервью радиостанции mr1, пишет Reuters.

По словам венгерского премьера, было время, когда они с Гревски работали вместе для борьбы с массовой миграцией через Балкані.

"Я знаю этого человека, он был моим коллегой долгое время. Было бы гораздо сложнее, если не невозможно, защитить венгерскую границу без него", - пояснил Орбан.

Он подчеркнул, что со своими союзниками нужно вести себя справедливо.

"Если он обращается к нам, он может ожидать надлежащего процесса. Мы не можем поставить его над законом, но мы можем обращаться с ним в соответствии с надлежащим процессом", - добавил венгерский премьер.

Орбан также заявил, что в Македонии происходят сложные политические игры.

"Македонский процесс не имеет на нас никакого влияния. Нам все равно, даже если запрос об убежище будет юридически обоснованным", - заявил Орбан.

Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.

Сам Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии. 20 ноября стало известно, что Груевски получил политическое убежище в Венгрии.

Позже прокуратура Македонии выдвинула новые обвинения Граевски.