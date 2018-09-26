Орбан направил письма благодарности депутатам, которые не поддержали санкции ЕС против Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разослал письма с благодарностью депутатам Европарламента, которые не поддержали введение санкций против страны.
"Я ценю поддержку, которую вы продемонстрировали относительно национального суверенитета и солидарности во время голосования", - написал он, сообщает EUobserver.
Отмечается, что решение о введении санкций ЕС против Венгрии не поддержали 197 европарламентариев.
12 сентября Европейский парламент одобрил введение штрафных процедур в отношении Венгрии.
За санкции против Будапешта высказалось необходимое большинство в две трети от общего числа депутатов Европарламента. Евродепутаты обвинили Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности, в притеснении неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам, попустительстве коррупции,
Теперь, в соответствии с положениями статьи 7 Лиссабонского договора, Будапешт могут лишить права голоса в Совете ЕС. Окончательное решение, лишать ли права голоса Венгрию, будет принимать сам Совет ЕС.
Статья 7 договора о Евросоюзе применяется в случае нарушения членом ЕС таких принципов, как демократия, верховенство закона и соблюдение прав человека.Это первая попытка применения статьи 7 в ЕС.
Правительство Венгрии отказывается выполнять квоты ЕС на беженцев. Ранее премьер-министр Орбан заявлял, что мигранты из мусульманских стран являются "захватчиками". 20 июня парламент Венгрии проголосовал за правительственный законопроект о криминализации помощи гражданами страны беженцам.
19 июля, Еврокомиссия приняла решение подать в суд ЕС на Венгрию из-за несоблюдения миграционного законодательства блока и принятие спорных законов касательно судьбы мигрантов. В частности, криминализации помощи в размещении мигрантов на венгерской территории.
По мнению Еврокомиссии, венгерское законодательство противоречит миграционному законодательству ЕС в вопросе процедуры предоставления убежища мигрантам, условиями приема и процедурой их возврата.
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