Орбан: премьер, вдохновивший Трампа. Почему его власть теперь под угрозой — анализ ВВС 14 июля, 13:02 Виктор Орбан руководит Венгрией 15 лет (Фото: NurPhoto via Getty Images)

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это означает — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. При чем здесь апрельские выборы 2026 года в Венгрии, объясняет Ник Торп, корреспондент ВВС в Будапеште. NV публикует этот материал на правах информационного сотрудничества.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан щонайменше два десятиліття старанно атакує ліберальний світогляд, перетворюючи країну на те, що він сам називав «неліберальною демократією» і «нацією християнської свободи».

За цей час він здобув прихильників по всьому світу, включно з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Президент США Дональд Трамп називав Орбана «розумною» і «жорсткою людиною».

«Один з найбільш шанованих людей, його називають сильною рукою», — так охарактеризував його Трамп у вересні 2024 року.

Напередодні наступних виборів в Угорщині, запланованих на квітень 2026 року, Орбан, здається, знову обрав ЛГБТК-спільноту однією з мішеней. Його партія «Фідес» провела через парламент новий закон, що унеможливлює проведення прайду. І все ж, всупереч забороні, на вулиці Будапешта вийшли від 100 до 200 тисяч людей: для порівняння, минулого року їх було 35 тисяч.

І тепер, спостерігаючи, як столицею, попри заборони, маршують багатотисячні натовпи на підтримку гей-прайду, свободи слова і права на збори, багато хто запитує: чи не настав час ліберальному світогляду завдати удару у відповідь?

AFP На знак протесту проти заборони на прайд у Будапешті вийшли в кілька разів більше людей, ніж зазвичай

Але питання в певному сенсі сформульоване некоректно. Влада Орбана дійсно опинилася під загрозою — але не так і не від тих, від кого можна було б очікувати.

Справжня загроза надходить не від ліволібералів, а від правоцентристів.

Несподіваний суперник з ближнього кола

Петер Мадьяр, 44-річний колишній соратник Орбана, несподівано заявив про себе як про політичного суперника в лютому 2024 року.

Це сталося після скандалу, пов’язаного з рішенням про помилування чоловіка, засудженого за приховування сексуального насильства над дітьми.

Скандал призвів до того, що президентка Каталін Новак подала у відставку в прямому телеефірі. Міністерка юстиції Юдіт Варга (колишня дружина Мадьяра) також пішла з посади — і цей інцидент серйозно підірвав позицію Орбана як захисника традиційних сімейних цінностей.

Мадьяр дав велике інтерв'ю опозиційному YouTube-каналу Partizán, у якому різко розкритикував партію влади за, як він висловився, непотизм і корупцію.

Getty Images Колишній соратник Орбана Мадьяр несподівано заявив про себе як про його політичного суперника на початку 2024 року

Роберт Пужер, опозиційний активіст і очільник нової позапартійної ініціативи під назвою «Громадянський спротив», каже, що Мадьяр діє обережно, оскільки представники «Фідес» та окремі ЗМІ намагаються представити його лібералом або лівим.

За словами Пужера, Мадьяр намагається не відштовхнути свій консервативний сільський електорат, який донедавна вважався незмінною опорою Орбана. Натомість він вибудовує власний потужний наратив — про Угорщину, в якій усе розвалюється.

Більшість національних опитувань дають «Тисі» — головній опозиційній партії Угорщини під керівництвом Мадьяра — від 9% до 18% переваги над партією Орбана. Лише один інститут — лояльний до уряду аналітичний центр Viewpoint Institute — продовжує показувати незначне лідерство «Фідес».

Поганий стан державних лікарень, шкіл і залізниць активно використовується Мадьяром і його партією проти Орбана. І тепер стратегія Орбана, якою так захоплювалися за кордоном, починає давати збої на батьківщині - і Угорщина виявляється ближчою, ніж будь-коли, до зміщення людини, яка правила нею останні 15 років.

Перевірена стратегія Орбана

З моменту падіння комуністичного режиму в Угорщині минуло 35 років, і 19 з них Орбан перебував при владі. Це один з найдосвідченіших лідерів у Європейському союзі. «Фідес» колись був ліберальною партією, але ще в ранніх 90-х відійшов від ліберального кореня. Орбан сформував її нову ідентичність: консервативну, націоналістичну і праву.

У 2015 році, коли в Європу ринув потік біженців, Орбан назвав їх частиною «міграційного руху, що складається з економічних мігрантів, біженців та іноземних бойовиків». З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року він виступає проти надання Україні військової допомоги, а також проти її вступу до ЄС.

Ключовим елементом політичної стратегії Орбана завжди була здатність точно визначати, чого бояться його виборці - це спрацьовувало під час кожної його разючої перемоги на виборах у 2010, 2014, 2018 і 2022 роках.

Reuters Орбан втратив владу у 2002 році, але знову здобув її у 2010

Опитування громадської думки, проведене агентством Publicus 23−25 червня, показало, що за прайд в Будапешті було 45% респондентів, а проти — 48%. Серед виборців «Фідес» підтримали прайд лише 8%, і стався ефект «згуртування навколо прапора».

Після маршу прихильники «Фідес» почали поширювати провокаційні фотографії з Будапештського прайду, зокрема зображення з оголеними учасниками та історію про чоловіка, якого затримала поліція через публічну мастурбацію.

Після заходу фолкспівачка Маріанна Майороші, чия пісня лунала під час шоу дрег-квін на прайді, заявила: «Мене глибоко засмучує, що як виконавиця я не маю права заборонити комусь ось так використати мій голос». Орбан підтримав її у фейсбуці.

У 2022 році уряд одночасно із загальними виборами влаштував референдум щодо «захисту дітей». Серед запитань були такі: «Чи підтримуєте ви проведення в громадських школах уроків сексуальної орієнтації без згоди батьків?» «Чи підтримуєте ви пропаганду зміни статі серед неповнолітніх?»

У референдумі взяли участь 3,7 млн угорців, і переважна більшість відповіла «Ні».

Відтоді влада використовує результати цього голосування як доказ того, що угорці виступають проти того, за що виступає прайд.

Переможець забирає все

Ще один ключовий елемент стратегії Орбана — принцип «переможець отримує все». Орбан втратив владу 2002 року, але повернувся на посаду 2010-го, а вже 2011 року за новим виборчим законом він скоротив кількість місць у парламенті з 386 до 199 і скасував другий тур виборів, фактично перенаправивши голоси на користь найсильнішої партії.

Поки опозиція, роздроблена на безліч партій, боролася за крихти зі столу, «Фідес» забрала весь пиріг. На виборах 2014 року партія отримала 45% голосів, що дало їй 67% місць у парламенті. Стару систему пропорційного представництва замінили на модель, що нагадує мажоритарну, як у Великій Британії.

Крім того, Орбан призначив лояльних «Фідес» суддів до Конституційного і Верховного судів.

AFP У 1998 році, коли Орбан вперше прийшов до влади, йому було 35 років

У 2014 році Орбан заявив, що «неліберальна держава», яку він будує, «не відкидає фундаментальних принципів лібералізму, таких як свобода… але не робить цю ідеологію центральним елементом державного устрою».

Орбан досі намагається знайти доречну назву для свого політичного проєкту.

Філософ Андраш Ланці, якого вважають одним з головних ідеологічних натхненників прем'єра, називає це «політичним реалізмом» та «ідеями, що ґрунтуються на досвіді, а не на утопіях і моралізаторстві, які так подобаються лівим».

Як Орбан завоював симпатії світових лідерів

Орбан керує за допомогою коротких тез і простих послань, сформульованих на основі закритих опитувань громадської думки, які замовляє його уряд, щоб з’ясувати, що найбільше турбує населення. Ці послання потім підхоплюють провладні ЗМІ, соціальні мережі та рекламні щити по всій країні, створюючи ефект «відлуння-камери».

Деякі іноземні лідери, вочевидь, захоплюються таким підходом, а багато прихильників MAGA (руху «Зробимо Америку знову великою») обожнюють Орбана за його протистояння «лівацькій» культурі.

Reuters Трамп вважає Орбана сильним лідером

Прем'єр-міністри Словаччини та Грузії, як видно, теж є вірними прихильниками свого угорського колеги, а разом із ними й Аліса Вайдель («Альтернатива для Німеччини»), Герт Вілдерс (нідерландська Партія свободи) і Герберт Кікль (Австрійська Партія свободи).

Орбан, на думку Ланці, вдихнув у своїх земляків «нову впевненість у собі» після століть іноземного панування.

«Ця нація стала сильнішою, і нам хочеться вірити, що ми не поступаємося жодному іншому народу», — каже він.

Але, виглядає так, що пік популярності Орбана за кордоном припав на той самий момент, коли на батьківщині його позиція стала менш стійкою.

Економіка падає?

Петер Мадьяр невпинно їздить країною, критикуючи уряд за стан лікарень, залізничну мережу, що розвалюється, та одні з найнижчих зарплат у державному секторі в усій Європі.

Він збирає великі натовпи, а його візити до лікарень, шкіл і будинків для людей похилого віку транслюються в прямому ефірі у фейсбуці, набираючи десятки тисяч переглядів.

«Ми відновимо цю країну разом, по цеглині», — повторює Мадьяр.

«По цеглині!» — хором скандують натовпи.

Піарники «Фідес» називають його «пустим месією» і зрадником. Але Мадьяр запропонував людям альтернативу і шлях відновлення країни.

Орбан почав припускатися політичних помилок. Наприклад, на виборах президента Румунії він підтримав ультранаціоналістичного кандидата Джордже Сіміона, за яким тягнувся довгий шлейф антиугорських висловлювань.

Орбан вважав його корисним союзником у Європарламенті, де вони разом відстоюють ідею про те, що «християнська Європа» під загрозою. Але Сіміон несподівано програв у другому турі виборів.

Невдала спроба заборонити прайд — а Орбан обіцяв прихильникам, що він не відбудеться — свідчить про те, що його вплив слабшає.

Getty Images Прайд підтримав мер Будапешта Гергей Карачонь. На фото він ( у чорній футболці) тисне руку активісту

Але, мабуть, найсерйозніша проблема — це стан угорської економіки, яка дуже залежить від німецького ринку, особливо від виробництва німецьких автомобілів в Угорщині. Економіка стагнує, і Орбан більше не може забезпечити зростання рівня життя.

Навіть Андраш Ланці, який вважає, що Орбан переможе на наступних виборах, визнає: за такий довгий термін при владі неминуче виникає безліч конфліктів, які «роз'їдають довіру, роз'їдають повагу, роз'їдають безліч хороших речей, які раніше об'єднували цю політичну спільноту».

Боротьба за душу Угорщини

Поразка Орбана, який при владі останні 15 років, стала б подією колосального масштабу.

«Орбан здатен мобілізувати своє основне електоральне ядро — близько двох мільйонів людей, але цього недостатньо для перемоги на виборах», — каже політолог Золтан Кіселлі, близький до «Фідес».

Партія «Тиса» зараз теж має близько двох мільйонів прихильників. У виборах 2022 року взяло участь понад п’ять мільйонів угорців, явка становила 69% - тож результат виборів у квітні 2026 року, найімовірніше, вирішать ті, хто наразі не визначився.

«Ми шукаємо такі політичні теми, які зможуть залучити від 500 тисяч до мільйона виборців — саме стільки потрібно, щоб випередити опозицію за чисельністю», — пояснює Кіселлі.

У 2022 році, на тлі війни в Україні, Орбан позиціював себе як «кандидат миру» і говорив, що опозиція втягне Угорщину у війну. Ця тактика виявилася успішною в країні, яку в минулому неодноразово захоплювали іноземні армії.

У 2026 році український конфлікт знову може зіграти Орбану на руку, вважає Кіселлі.

AFP Хороші відносини з Путіним презентують виборцям як гарантію дешевого газу

Якщо війна на той час закінчиться, Орбан як «політичний реаліст» зможе заробити бали як західний лідер, який попереджав, що Україна не зможе протистояти російській могутності. А якщо війна триватиме, «Фідес» може посилити кампанію проти Манфреда Вебера, лідера Європейської народної партії, яка підтримує продовження військової допомоги Україні з боку Заходу.

«Орбан знову зможе позиціювати себе голубом миру», — каже Кіселлі.

Свої гарні стосунки з Путіним Орбан подає як гарантію дешевого російського газу і нафти для угорських споживачів — чому загрожують санкції Євросоюзу (хоча поки що Орбану не вдалося заблокувати жоден з 18 пакетів санкцій ЄС проти Росії).

Опоненти Орбана сподіваються, що лідерство в опитуваннях збережуть «Тиса» і Петер Мадьяр. Роберт Пужер вважає, що рано чи пізно «Тиса» переможе.

Зараз, за його словами, Угорщина на роздоріжжі.

«Є шлях до демократичного переходу від цієї напівавторитарної, напівоконституційної системи, — каже він, — і є деспотичний шлях, який веде до диктатури».

У березні Орбан заявив, що зараз триває боротьба «за душу західного світу» — а дехто вважає, що вибори у квітні 2026 року стануть боротьбою за душу Угорщини.